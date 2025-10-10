Санкции США вынудили Венгрию увеличить поставки нефти в Сербию Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию из-за санкций США против компании NIS

Венгрия увеличит экспорт нефти в Сербию на фоне отказа Хорватии поставлять топливо в страну, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. По его словам, которые приводит телеканал М1, Загреб принял такое решение из-за американских санкций против компании NIS.

Наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок [нефти] с ее (венгерской энергокомпании MOL. — NEWS.ru) стороны, — сказал Сийярто.

Тем не менее, министр иностранных дел отметил, что поставки венгерской нефти в Сербию не смогут полностью заместить объемы топлива, получаемого из Хорватии. Сийярто добавил, что Будапешт хотел бы продолжить импортировать топливо по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Хорватия стремится лишить республику доступа к российской нефти и оставить единственным маршрутом поставок свой нефтепровод JANAF, что позволит Загребу получить монополию и увеличить доходы. Он считает, что действия хорватской стороны направлены на извлечение выгоды из текущей ситуации и усиление зависимости соседей.