Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе

Хорватия стремится лишить Венгрию доступа к российской нефти и оставить единственным маршрутом поставок свой нефтепровод JANAF, что позволит Загребу получить монополию и увеличить доходы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, действия хорватской стороны направлены на извлечение выгоды из текущей ситуации и усиление зависимости соседей.

Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас еще больше, — высказался дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что его страна открыто приобретает российскую нефть, тогда как многие государства Евросоюза делают это скрытно через обходные схемы. Дипломат подчеркнул, что подобные действия европейских стран являются проявлением лицемерия.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоресурсов приведет страну к катастрофическим последствиям. Такую позицию он озвучил во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, указав на риски для национальной экономики.