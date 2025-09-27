Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:15

Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе

Сийярто: Хорватия добивается монополии на поставки нефти в Венгрию

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорватия стремится лишить Венгрию доступа к российской нефти и оставить единственным маршрутом поставок свой нефтепровод JANAF, что позволит Загребу получить монополию и увеличить доходы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, действия хорватской стороны направлены на извлечение выгоды из текущей ситуации и усиление зависимости соседей.

Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас еще больше, — высказался дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что его страна открыто приобретает российскую нефть, тогда как многие государства Евросоюза делают это скрытно через обходные схемы. Дипломат подчеркнул, что подобные действия европейских стран являются проявлением лицемерия.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоресурсов приведет страну к катастрофическим последствиям. Такую позицию он озвучил во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, указав на риски для национальной экономики.

Венгрия
Хорватия
Украина
Россия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.