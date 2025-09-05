Саммит ШОС — 2025
В Венгрии раскрыли, кто тайно закупается российской нефтью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венгрия открыто покупает российскую нефть, в то время как многие страны Евросоюза тайно приобретают ее обходными путями из-за низких цен, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X. Он назвал действия этих государств лицемерными.

Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее «тайно, обходными путями», потому что так дешевле, — отметил Сийярто.

Министр также обратил внимание, что ранее Евросоюз отклонил просьбу Венгрии увеличить пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе. Хорватия после этого повысила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.

Ранее появилась информация, что администрация американского лидера Дональда Трампа призывает европейские страны отказаться от закупок российской нефти и поддержать новые санкционные инициативы Вашингтона. США ожидают от партнеров ЕС усиления поддержки Украины в вопросах безопасности и восстановления после завершения кризиса.

