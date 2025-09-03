В США раскрыли новые планы Трампа по России и Европе

Администрация американского лидера Дональда Трампа призывает европейские страны отказаться от закупок российской нефти и поддержать новые санкционные инициативы Вашингтона, передает The New York Post на данные анонимного представителя Белого дома. Он также добавил, что США ожидают от европейских партнеров усиления поддержки Украины в вопросах безопасности и восстановления после завершения кризиса.

Администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать <…>. Также США хотят, чтобы европейцы активизировали свою поддержку безопасности и процветания Украины после окончания конфликта, — говорится в материале.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что европейские государства в ходе закрытых обсуждений выразили тревогу в связи с возможным введением Вашингтоном вторичных санкций против импортеров российской нефти. Он подтвердил, что подобные меры могут привести к значительным осложнениям. Отдельно Рубио упомянул законопроект о 100% пошлинах для Индии и Китая, отметив, что опасения европейских партнеров по этому поводу звучали неофициально.