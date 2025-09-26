Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:38

«Окажется на коленях»: Орбан предрек Венгрии страшное будущее

Орбан: экономика Венгрии окажется на коленях без российской нефти

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия окажется на коленях, отказавшись от российских энергоносителей, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Associated Press. Политик рассказал о негативных последствиях для Будапешта на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Я сказал президенту США, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то в течение минуты экономические показатели страны упадут на 4%. <…> Это означает, что венгерская экономика окажется на коленях, — отметил премьер-министр.

Издание отмечает, что Венгрия остается одной из немногих стран в Европе, которая продолжает закупать российские нефть и природный газ после февраля 2022 года. Ранее Трамп призвал все страны НАТО, включая Венгрию, прекратить закупки российских ресурсов.

До этого Орбан заявил, что Запад больше не служит образцом для подражания, нужно признать это и идти своим путем. По его словам, необходима интеллектуальная, политическая и личная смелость, чтобы осознать это и понять, что есть и другие пути развития. Также Орбан выразил мнение, что Евросоюз рискует распасться, если не произойдут существенные изменения.

Виктор Орбан
Венгрия
нефть
газ
санкции
