Запад больше не служит образцом для подражания, нужно признать это и идти своим путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. По его словам, необходима интеллектуальная, политическая и личная смелость, чтобы осознать это и понять, что есть и другие пути развития.

Ранее Орбан выразил мнение, что Евросоюз рискует распасться, если не произойдут существенные изменения. По его мнению, решение проблемы заключается в замене либеральных правительств на патриотические, что сможет стабилизировать ситуацию в Европе. Он подчеркнул, что Запад переживает экономические трудности, тогда как Венгрия демонстрирует устойчивость благодаря особенностям своей модели, включающей определенную систему безработицы, отраслевые налоги и комиссию за транзакции.

Также премьер Венгрии заявил, что Евросоюз пытается использовать кризис на Украине как повод для ограничения суверенитета стран. По его словам, ЕС стремится «связать государства финансовыми узами».