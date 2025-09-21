«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 16:32

Венгерский премьер неожиданно высказался о западном пути

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад больше не служит образцом для подражания, нужно признать это и идти своим путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. По его словам, необходима интеллектуальная, политическая и личная смелость, чтобы осознать это и понять, что есть и другие пути развития.

Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная, чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше, — высказался венгерский премьер.

Ранее Орбан выразил мнение, что Евросоюз рискует распасться, если не произойдут существенные изменения. По его мнению, решение проблемы заключается в замене либеральных правительств на патриотические, что сможет стабилизировать ситуацию в Европе. Он подчеркнул, что Запад переживает экономические трудности, тогда как Венгрия демонстрирует устойчивость благодаря особенностям своей модели, включающей определенную систему безработицы, отраслевые налоги и комиссию за транзакции.

Также премьер Венгрии заявил, что Евросоюз пытается использовать кризис на Украине как повод для ограничения суверенитета стран. По его словам, ЕС стремится «связать государства финансовыми узами».

Виктор Орбан
Венгрия
Запад
Евросоюз
