100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закупке Киевом у Франции 100 истребителей Rafale. Сможет ли Париж поставить столько самолетов, во сколько это ему обойдется, принесут ли ВСУ пользу французские машины, как Rafale повлияют на СВО?

Что известно о 100 истребителях для Киева

Зеленский подписал соглашение о 100 истребителях для Киева с французским коллегой Эммануэлем Макроном на авиабазе Велизи-Виллакубле.

Телеканал LCI утверждает, что Франции может потребоваться около €15 млрд (1,4 трлн рублей) для передачи Украине такого количества истребителей. Французские власти пока не определили источник средств, необходимых для реализации такой программы.

В условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение подобной суммы парламентом будет крайне сложно. Эксперты военной отрасли подчеркивают, что даже при положительном решении поставки столь крупной партии истребителей смогут начаться лишь к 2029 году. Это связано с тем, что нынешние производственные мощности позволяют выпускать не более трех самолетов Rafale в месяц.

В разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Париж сможет передать Киеву не более 20 истребителей Rafale.

«Конечно, французы не смогут одномоментно передать те самолеты, которые сейчас есть на вооружении. 100 штук сразу — таких поставок не может быть. Могут продать 15–20 единиц — не более того», — сказал Попов.

Передача большого количества самолетов нанесет ущерб боеспособности французов, отметил генерал. По его мнению, для начала необходимо наладить их производство и на данный момент Франция не располагает необходимыми ресурсами.

Как Rafale повлияют на СВО

Владимир Попов заявил, что западные страны могут направить на Украину не больше 10 подготовленных боевых пилотов истребителей Rafale. Отправка резервов будет расценена как эскалация конфликта, которая рискует дойти до уровня крупномасштабного противостояния. В таком случае Европа столкнется с решительным противодействием, считает генерал.

«Может быть, на пять — семь самолетов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях. Как только они дадут больше десятка человек, у них возникнут проблемы. <...> Здесь мы можем показать зубы, и тогда им всем не повезет», — сказал Попов.

В то же время подготовка украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale займет около двух лет, указал генерал.

«Пилоты ВСУ сейчас переучиваются. Им было передано в середине этого года пять самолетов Mirage 2000. Один уже потеряли в учебно-тренировочном полете. Особенности таковы, что и летчиков не хватает, чтобы пересадить их на такую серьезную технику, как F-16 или Mirage 2000, или Rafale, или Saab. Нужно минимум полтора-два года отлетать на них еще после переучивания. А где взять время? Летчик должен учиться летать и хорошо работать на этом самолете», — пояснил Попов.

Поставки истребителей не улучшают ситуацию для Украины, поскольку разнородное вооружение не только не помогает, но и создает дополнительные сложности, подчеркнул заслуженный военный летчик России.

«Какая будет мешанина? Какой винегрет в этих всех системах? У Киева очень большие трудности. Это рекламная акция и, скорее всего, выбивание денег. Они смело ведут себя, показывая дух, силы и возможности. Это позерство, чтобы показать себя в боевом свете перед Америкой, Францией, Великобританией и Германией», — заключил генерал.

Какую выгоду преследует Франция

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что Макрон в рамках сделки на поставку Rafale, играя на публику, в действительности преследует экономическую выгоду.

«Париж ведь не даром вручает Киеву Rafale, а продает. На какие деньги Украина собирается их покупать, науке неизвестно. Похоже, что Макрон хочет дважды заработать на самолетах, заодно сэкономив на их утилизации. Сделка оформлена на 10 лет, то есть французы и деньги от украинцев получат, и, скорее всего, самолеты оставят себе», — сказал Толмачев.

