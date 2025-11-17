Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:33

С нового года в регионе России могут ввести спецрежим в налогообложении

С 2026 года в Калининградской области могут ввести автоматизированные налоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Калининградской области с 1 января 2026 года может заработать пилотный проект по Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), сообщила пресс-служба правительства региона. Законопроект, предложенный Министерством финансов региона, обсудили депутаты заксобрания.

Новый режим разработан для малого бизнеса и ИП с доходом до 60 млн рублей в год и численностью сотрудников не более пяти человек. Налог будет автоматически рассчитываться ежемесячно на основе банковских данных — предпринимателям не нужно будет подавать декларации или вести учет. Ставки составят 8% на доходы или 20% на разницу между доходами и расходами.

По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, система упростит администрирование и снизит нагрузку на бизнес. Пилотный проект продлится до конца 2027 года, после чего власти оценят его эффективность.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года для предпринимателей и компаний, применяющих АУСН, будет увеличен размер страховых взносов. Фиксированный платеж по страхованию от несчастных случаев на производстве подлежит индексации в 1,076 раза.

Калининградская область
налогообложение
проекты
налоги
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемый в покушении на Соловьева хотел покончить с собой
Тагильский педофил обжаловал пожизненное и попросился на свободу
Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей
Британия ужесточит правила для мигрантов
После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов
Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников
В Польше вновь атаковали ключевую железную дорогу на Украину
Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе
«Они живы». В чем признался сын Усольцевых? Последние новости 17 ноября
Кончаловский рассказал, как относится к экспериментам с бессмертием
Орбан назвал финансирование Украины попыткой помочь алкоголику ящиком водки
Неизвестный мужчина в Первоуральске взял заложников
Педофил с коловратом и мать-убийца с шизофренией: главные ЧП дня
Раскрыто, кто возглавит московское «Динамо» после ухода Карпина
В Еврокомиссии спрогнозировали окончание конфликта на Украине
В Москве раскрыли число нарушителей ПДД среди велокурьеров
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
«Подорвет ее способность»: в ЕК озвучили незавидную участь Украины
Казахстан подключил еще одну сторону к скандалу о коррупции на месторождениях
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.