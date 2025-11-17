С нового года в регионе России могут ввести спецрежим в налогообложении

В Калининградской области с 1 января 2026 года может заработать пилотный проект по Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), сообщила пресс-служба правительства региона. Законопроект, предложенный Министерством финансов региона, обсудили депутаты заксобрания.

Новый режим разработан для малого бизнеса и ИП с доходом до 60 млн рублей в год и численностью сотрудников не более пяти человек. Налог будет автоматически рассчитываться ежемесячно на основе банковских данных — предпринимателям не нужно будет подавать декларации или вести учет. Ставки составят 8% на доходы или 20% на разницу между доходами и расходами.

По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, система упростит администрирование и снизит нагрузку на бизнес. Пилотный проект продлится до конца 2027 года, после чего власти оценят его эффективность.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года для предпринимателей и компаний, применяющих АУСН, будет увеличен размер страховых взносов. Фиксированный платеж по страхованию от несчастных случаев на производстве подлежит индексации в 1,076 раза.