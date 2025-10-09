Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:17

Эксперт рассказала, что ждет самозанятых в ближайшие годы

Эксперт Ускова: режим налога для самозанятых до 2028 года трогать не будут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До официального завершения эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых ожидать его отмены не стоит, заявила NEWS.ru основатель и генеральный директор платформы «Рокет Ворк», омбудсмен в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова. По мнению эксперта, предложение Совфеда проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента говорит лишь о том, что он вырос из своих текущих рамок.

До 2028 года, то есть до официального завершения эксперимента, ждать его отмены не стоит. Предложение Совфеда — это не свидетельство провала, а, наоборот, сигнал о том, что эксперимент вырос из своих текущих рамок. Эксперимент по НПД более чем успешен: он легализовал более 14 миллионов человек. Это огромная база, которую нельзя просто игнорировать, — сказала Ускова.

По словам эксперта, вопрос не в самозанятых, а в злоупотреблении режимом со стороны крупного бизнеса. Компании пытаются подменить трудовые отношения проектной занятостью (ГПХ), чтобы минимизировать налоги и отчисления. Предлагая проработать досрочное завершение, Совфед фактически требует ускорить обсуждение реформы, считает она. Режим в текущем виде достиг своего потолка, и нужно решать, что делать дальше, заключила Ускова.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента уже в 2026 году. Однако в пресс-службе Кабмина заявили, что власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года. Там отметили, что эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года, и пока условия налогообложения будут прежними.

налоги
самозанятые
режимы
налогообложение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.