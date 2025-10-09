Эксперт рассказала, что ждет самозанятых в ближайшие годы Эксперт Ускова: режим налога для самозанятых до 2028 года трогать не будут

До официального завершения эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых ожидать его отмены не стоит, заявила NEWS.ru основатель и генеральный директор платформы «Рокет Ворк», омбудсмен в сфере цифровых финансовых технологий Анастасия Ускова. По мнению эксперта, предложение Совфеда проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента говорит лишь о том, что он вырос из своих текущих рамок.

До 2028 года, то есть до официального завершения эксперимента, ждать его отмены не стоит. Предложение Совфеда — это не свидетельство провала, а, наоборот, сигнал о том, что эксперимент вырос из своих текущих рамок. Эксперимент по НПД более чем успешен: он легализовал более 14 миллионов человек. Это огромная база, которую нельзя просто игнорировать, — сказала Ускова.

По словам эксперта, вопрос не в самозанятых, а в злоупотреблении режимом со стороны крупного бизнеса. Компании пытаются подменить трудовые отношения проектной занятостью (ГПХ), чтобы минимизировать налоги и отчисления. Предлагая проработать досрочное завершение, Совфед фактически требует ускорить обсуждение реформы, считает она. Режим в текущем виде достиг своего потолка, и нужно решать, что делать дальше, заключила Ускова.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента уже в 2026 году. Однако в пресс-службе Кабмина заявили, что власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года. Там отметили, что эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года, и пока условия налогообложения будут прежними.