Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 11:34

Власти России поднимут страховые взносы

Кабмин России решил проиндексировать страховые взносы по АУСН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2026 года для предпринимателей и компаний, применяющих Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), будет увеличен размер страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на новое постановление Кабмина России. Фиксированный платеж по страхованию от несчастных случаев на производстве подлежит индексации в 1,076 раза.

В результате годовая сумма взносов достигнет 2959 рублей. В правительстве пояснили, что коэффициент индексации был рассчитан с учетом роста среднего уровня заработной платы по стране.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России в ноябре 2025 года проведет перерасчет пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Повышение затронет лиц старше 80 лет, инвалидов первой группы и пенсионеров, уволившихся с работы в октябре. Граждане, достигшие 80-летнего возраста в октябре, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815,40 рубля вместо прежних 8 907,70 рубля. При официально оформленном уходе за пенсионером ежемесячная прибавка составит от 1 314 до 1 377 рублей.

