28 октября 2025 в 17:03

Россиянам раскрыли, кому пересчитают пенсии перед Новым годом

В ноябре увеличат выплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для нескольких категорий граждан, сообщают «Известия». Повышение коснется пожилых людей старше 80 лет, инвалидов I группы и пенсионеров, которые уволились в октябре.

Пожилые граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии: с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля. При наличии оформленного ухода прибавка составит от 1314 до 1377 рублей.

Аналогичная надбавка действует для инвалидов I группы независимо от возраста, если инвалидность установлена официально. Для тех, кто проживает в северных регионах, итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов, достигая почти 20 тысяч рублей в месяц, — уточнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Кроме того, с ноября перерасчет традиционно затронет летные экипажи гражданской авиации и работников угольной промышленности, чьи выплаты корректируются ежеквартально. Средняя прибавка для этих групп составит от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Ранее юрист Екатерина Ноженко рассказала, что фиксированную часть пенсии можно увеличить на 30–50%. По ее словам, надбавку в 50% получают те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет. При этом 30% прибавки положено тем, кто трудился в районах, приравненных к Крайнему Северу. Сельские жители также имеют право на отдельные повышения.

