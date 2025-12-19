Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
19 декабря в 12:00 вышла в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент России в режиме реального времени отвечает на самые актуальные вопросы представителей СМИ и граждан.
Прямая линия началась с самого волнующего всю страну вопроса, связанного с ходом СВО. Президент рассказал об успехах российской армии и тяжелом положении ВСУ. Герой России, командир штурмовой группы мотострелкового батальона ЮВО, старший лейтенант Минобороны Наран Очир-Горяев, обращаясь к Путину, рассказал о подробностях освобождения Северска. По его словам, при отступлении бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей, которые не хотели покидать город.
Вооруженные силы РФ сразу же после освобождения Курской области взяли инициативу в свои руки. «Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба. Что хочу сказать, в целом, сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил», — заявил Путин.
«Если Бог и есть, а в его существовании я не сомневаюсь, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. Бог един!», — сказал глава государства
Самые яркие кадры прямой линии c Путиным — в фотогалерее NEWS.ru.
Люди стоят у входа в Гостиный двор, где пройдет прямая линия президента РФ Владимира Путина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подготовка площадки перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
19 декабря 2025 года. Ведущая, журналистка Екатерина Березовская во время специальной программы «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст перед началом программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
19 декабря 2025 года. Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости
