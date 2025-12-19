Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

19 декабря в 12:00 вышла в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент России в режиме реального времени отвечает на самые актуальные вопросы представителей СМИ и граждан.

Прямая линия началась с самого волнующего всю страну вопроса, связанного с ходом СВО. Президент рассказал об успехах российской армии и тяжелом положении ВСУ. Герой России, командир штурмовой группы мотострелкового батальона ЮВО, старший лейтенант Минобороны Наран Очир-Горяев, обращаясь к Путину, рассказал о подробностях освобождения Северска. По его словам, при отступлении бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей, которые не хотели покидать город.

Вооруженные силы РФ сразу же после освобождения Курской области взяли инициативу в свои руки. «Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба. Что хочу сказать, в целом, сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил», — заявил Путин.

«Если Бог и есть, а в его существовании я не сомневаюсь, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. Бог един!», — сказал глава государства

