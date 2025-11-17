Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:19

Макрон внезапно заговорил по-украински

Макрон на украинском языке назвал визит Зеленского во Францию великим днем

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X назвал великим днем визит в его страну украинского коллеги Владимира Зеленского и подписание соглашения с Украиной о поставке сотни французских истребителей Rafale. Публикация была написана на французском и украинском языках.

Великий день, — написал Макрон.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал позором торжественный прием, который Макрон устроил Зеленскому. Он напомнил, что все это происходит на фоне коррупционного скандала, который случился в Киеве. Политик призвал французские власти перестать отправлять оружие Украине.

До этого Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соглашение о поставках украинский президент подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле. В свою очередь заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что Франция сможет предоставить Украине не более 20 истребителей Rafale, несмотря на заявление Киева. По его мнению, такая сделка станет серьезным ударом по боеготовности французских вооруженных сил.

Европа
Франция
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
соглашения
оценки
