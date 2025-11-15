Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше

ВСУ получили по заслугам за атаку на Новороссийск, Литву заподозрили в жесткой провокации против РФ, источники раскрыли планы США по свержению президента Украины Владимира Зеленского — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киев получил «удар возмездия» за Новороссийск

Российские регионы в ночь на 14 ноября подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 216 БПЛА. Больше всего пострадал Новороссийск, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, обломки дрона повредили четыре многоквартирных и два частных дома, также фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. В ходе атаки пострадал местный житель, а также трое членов экипажа судна.

На фоне атаки на российские регионы ВС РФ нанесли в ночь на 14 ноября удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине. Были задействованы беспилотники «Герань» и ракеты «Калибр», «Искандер», «Кинжал», сообщил военный блогер Олег Царев.

По его информации, основные удары пришлись на военные объекты в Киеве и области — поражены системы ПВО, командные пункты и объекты министерства обороны, склады, ремонтные базы, транспортные узлы, базы БПЛА, авиаремонтное предприятие, также ракетный удар нанесен по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Кроме того, российские военные нанесли удары по ГАЭС «Канаев» и инфраструктуре мостов на Днепре в Черкасской области; ж/д станции в районе города Бахмач в Черниговской области; ж/д узлу в Казятине Винницкой области; по авиабазе Чугуев в Харьковской области; ж/д узлам, складам ракет и объектам энергетики в Днепропетровской области; объектам ПВО и казарме ВСУ в Николаевской области; системам радиоэлектронной борьбы и энергетике, питающей порт, в Одессе, добавил Царев.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские бойцы в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Что известно о подготовке Литвой провокации против России

По информации источников Telegram-канала «Шпион», Литва готовит провокацию против России. Отмечается, что войска НАТО уже переброшены к границе с Белоруссией.

«Речь идет о планах блокировки транзита в Калининград, что Москва рассматривает как прямую угрозу своему стратегическому коридору в Европу. Решение Вильнюса тщательно согласовано с союзниками по НАТО и сопровождается переброской бронетехники, систем ПВО и сил быстрого реагирования, чтобы быть готовыми к любым действиям Москвы», — отметили инсайдеры.

По их словам, рассматривается несколько сценариев ответа РФ, включая ограниченное развертывание российских войск через территорию Белоруссии.

«Главная задача — обеспечить безопасность транзита и избежать полной блокировки, которая может спровоцировать эскалацию. Ситуация находится на грани кризиса. Любое столкновение на границе, от провокаций патрулей до ударов по транспортной инфраструктуре, может привести к прямым боевым действиям с НАТО», — уточнили источники.

Инсайдеры подчеркнули, что сейчас в Москве оценивают вероятность локального конфликта в Европе как «самую высокую за последние 20 лет». Командующий многонациональной дивизией НАТО «Юго-Восток» генерал-майор Дорин Тома заявил, что около пяти тысяч военнослужащих Альянса собрались в Румынии недалеко от границ с Украиной.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии провокаций против России, поскольку спецслужбы Альянса имеют достаточно богатый опыт.

«Мы видели их уже множество: от „белых касок“ в Сирии до спектакля, устроенного европейцами вокруг расследования терактов на „Северных потоках“ в этой сфере», — отметил он.

Шойгу добавил, что Россия много раз пыталась доверять словам западных стран, но обещаний они никогда не сдерживали.

«Взять хотя бы обещание о нерасширении НАТО на восток. Нами накоплен достаточный опыт, чтобы больше такого не повторять», — резюмировал секретарь Совбеза.

США хотят свергнуть «полумертвого» Зеленского?

Коррупционный скандал на Украине привлек пристальное внимание американских властей, сообщили китайские аналитики. По их мнению, Вашингтон может вынашивать планы по свержению Зеленского.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Дело [бизнесмена] Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти», — считают эксперты.

Украинские аналитики в свою очередь подчеркнули, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. По их словам, легитимизируя борьбу с коррупцией, украинский глава фактически санкционировал возможность собственного привлечения к ответственности в случае появления компрометирующих материалов.

По предварительной информации, Миндич, подозреваемый в организации коррупционной схемы в энергетической отрасли, покинул территорию страны с использованием услуг премиального сервиса перевозок. Для выезда предпринимателю, которого называют другом и «кошельком» Зеленского, предоставили автомобиль Mercedes-Benz S 350.

Немецкий корреспондент Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, отметил, что большинство жителей Украины относятся к Зеленскому с равнодушием. По его словам, такая тенденция обусловлена коррупционным скандалом в окружении главы государства. Ваннер признал, что Зеленский «политически полумертв».

«Почему-то это (состояние Зеленского. — NEWS.ru) мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он (Зеленский. — NEWS.ru) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв», — сказал журналист.

Ваннер убежден, что будущее Зеленского зависит от того, чем завершатся расследования независимых антикоррупционных органов. Кроме того, большую роль сыграет то, как сложится ситуация для украинской армии в зоне боевых действий, заключил корреспондент.

Военный аналитик Скотт Риттер допустил, что Зеленский может не вернуться из поездки в Грецию из-за «разрушения украинского общества».

«Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что президент Украины совершит срочный визит в Грецию 16 ноября для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем ПВО Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тем временем в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики Зеленского. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года. Протестующие держали плакаты «Зеленский — преступник», «Президента в отставку» и выступали в поддержку арестованного детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Организатором митинга является бывшая соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мария Барабаш. Она заявила, что планирует выходить на протесты каждую субботу. Политик требует освободить Магомедрасулова, добиться экстрадиции Миндича и ухода Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского, называя его «лидером коррупционных схем».

