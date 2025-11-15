Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:28

Гибель гражданского, пожар в Рязани: как ВСУ атакуют Россию 15 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Грайвороне 15 ноября погиб мирный житель. За ночь на территории России были уничтожены 64 украинских беспилотника. Подробности новых атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Более 60 дронов ВСУ атаковали регионы России

В ночь на 15 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 дрона противника.

«25 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Тамбовской области, пять — над территорией Воронежской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Саратовской области, два — над территорией Липецкой области, один — над территорией Тульской области, один — над территорией Самарской области, один БПЛА — над территорией Республики Татарстан», — сказано в сообщении Минобороны.

Дрон ВСУ убил мирного жителя Белгородской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Грайвороне погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. FPV-дрон нанес удар по автомобилю, что привело к мгновенной смерти находившегося в нем мужчины.

«В городе Грайвороне FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — заявил Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа

Дежурные системы противовоздушной обороны России провели перехват и ликвидацию 14 украинских БПЛА, сообщили Минобороны РФ. Воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по мск.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников нейтрализовано над территорией Ростовской области и Республики Крым — по пять единиц в каждом регионе. Еще три воздушные цели ликвидированы над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Рязанское предприятие охватил пожар после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Рязанскую область в ночь на 15 ноября, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории одного из местных предприятий начался пожар. Проводится оценка причиненного ущерба, при этом пострадавших нет.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — заявил Малков.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские войска разыграли контратаку в Купянске с обстрелом пустых зданий

Украинские военные сняли постановочные кадры «контратаки» на Купянском направлении в Харьковской области. На видеозаписи отсутствуют российские военнослужащие, однако украинская сторона заявляет о якобы успехе.

По информации военных корреспондентов, украинский гарнизон в Купянске находится в полной изоляции, а все попытки деблокирующих контратак были отражены. Российские бойцы активно применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов и предотвращают любые попытки прорыва обороны.

