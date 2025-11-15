Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 08:35

Рязанское предприятие охватил пожар после атаки БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины атаковали Рязанскую область в ночь на 15 ноября, написал в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории одного из местных предприятий начался пожар. Проводится оценка причиненного ущерба, при этом пострадавших нет.

Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, за ночь дежурные системы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 64 украинских беспилотника. Из них 25 целей уничтожили над территорией Рязанской области.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников, в связи с чем в городе ввели режим ЧС. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных, также пострадал один местный житель.

Рязанская область
Павел Малков
ПВО
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
пожары
