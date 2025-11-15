Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега

Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега

В Москве в воскресенье, 16 ноября, прогнозируются осадки в виде снега. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 16 ноября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 15 и 16 ноября в Москве и Московской области ожидаются заморозки и осадки в виде снега.

«В ночь на субботу столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Ближе к утру он переведет дожди в мокрый снег — это будет первый снег нынешнего сезона, а к вечеру опустит температуру в зону отрицательных значений, формируя первую гололедицу, а местами и первый небольшой, временный снежный покров. Суббота, а затем и воскресенье поочередно станут самыми холодными днями с начала осени. Более того, в воскресенье, также впервые в сезоне, среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля. Однако говорить о начале метеорологической зимы пока преждевременно, уже в понедельник, в сопровождении локальных ледяных дождей, дневные показания термометров вернутся в зону положительных отметок, а во вторник и среднесуточная температура вновь превысит нулевую отметку — осень пока не желает сдавать свои позиции», — сообщил он.

По данным «Яндекс. Погоды», завтра, 16 ноября, в российской столице днем ожидается –1 градус, вечером –2 градуса. Влажность составит 73%.

Фото: NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 16 ноября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил URA.RU, что в воскресенье, 16 ноября, в Санкт-Петербурге будет пасмурно, но без осадков. По его прогнозам, днем температура воздуха прогреется до +5 градусов, ночью термометры покажут 0...+2 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление достигнет 758 мм рт. ст.

Михаил Леус отметил, что снегопад в Северной столице, начавшийся в субботу, стихнет к воскресенью. При этом дневная температура в городе подрастет до +4 градусов.

«Яндекс. Погода» пишет, что в воскресенье, 16 ноября, в Санкт-Петербурге прогнозируется днем +3 градуса, вечером +4 градуса. Влажность составит 78%.

Читайте также:

Измены Агутина, закрытый образ жизни, дочь в США: где сейчас Анжелика Варум

Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин

Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек