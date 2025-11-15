Шахово, Дроновка, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 15 ноября? Что происходит у Волчанска, Веселого, Даниловки, Дроновки, Гришино, Зеленого Гая, Иванполья, Мирнограда, Предтечино, Покровска, Приморского, Синельниково, Северска, Харькова, Часова Яра, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в районе Равнополья и Даниловки.

«В соседней Великомихайловке войска РФ занимают новые позиции. Поступают сведения о начале штурма Зеленого Гая и Веселого. На Покровском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Гришино. В Мирнограде ВС РФ продвигаются в южной части города. На Добропольском участке войска РФ продвигаются в восточной части Шахово, ведут бои в центре села. Есть успехи во Владимировке», — говорится в публикации.

На Константиновском направлении, по информации военкоров, продолжаются сражения в районе населенных пунктов Иванполье и Предтечино, к северу от Часова Яра идут бои по линии Майское — Марково — Новомарково; на Краснолиманском направлении — бои в Ямполе, ВС РФ занимают новые позиции на участке железной дороги Дроновка — Северск, есть успехи в Дроновке.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие Вооруженных сил России Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Два майора»

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Волчанске Харьковской области и окрестностях продолжается продвижение группировки войск „Север“. Также есть значительное продвижение на Хатненском участке фронта. На всех участках фронта интенсивно работают авиация ВКС РФ, расчеты ТОС-1А и артиллерия. В лесу возле Синельниково наши двигаются в глубину леса, занимая с боев вражеские опорники. На Покровском (Красноармейском) направлении армия России штурмует застройку Мирнограда. С Запорожского фронта приходят отдельные сообщения об успехе ВС России в Степногорске. Продолжаются сражения за Приморское», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении наступление ВС РФ продолжается почти на всех участках фронта, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Добропольский выступ: в ходе ожесточенных боев мы вытеснили противника из Владимировки, контроль над селом наш. В Октябрьском (Шахово) тоже идут бои, враг оттягивает силы в Софиевку. Северское направление: продавливаем позиции врага в Ямполе, юго-восточнее Дроновки ВС РФ взяли под контроль ж/д Дроновка — Северск», — уточнили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Покровск 15 ноября: финальная битва, надежды для ВСУ

Наступление ВС РФ на Харьков 15 ноября: сгоревшая колонна, ад в Купянске

Неистовый ураган и дубак до -25? Погода в Москве в конце декабря: что ждать