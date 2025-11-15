Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 09:16

Боец ВС России рассказал, как хитрость помогла освободить Даниловку

МО: штурмовики «Востока» применяли хитрости для освобождения Даниловки

ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие группировки «Восток» использовали тактические хитрости при освобождении населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области от ВСУ, сообщил боец с позывным Чукча в интервью, распространенном Минобороны РФ. Для ускорения наступления подразделение организовало переправу через реку с использованием надувных лодок, что позволило избежать длительного обходного маневра и сохранить силы штурмовиков.

Применяли хитрости. Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть, — сказал военнослужащий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении российскими войсками точечного удара по базе украинских военных, проходивших подготовку в европейских государствах. Также российские подразделения поразили учебный лагерь в Белой Церкви и средства противовоздушной обороны в Киевской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о планомерной ликвидации российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Северска ДНР. По его словам, операция представляет собой последовательное сужение окружения, характеризующееся как методичное сжатие огневого котла.

