11 сентября 2025 в 18:23

Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках

Житель Подмосковья четыре раза переносил построенный дом ради льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Подмосковья четыре раза переносил свой дом, чтобы оформить новые ипотечные кредиты под льготный процент, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина нанимал специалистов, которые перемещали строение на сваях с одного участка на другой, после чего он представлял его банкам как новый объект недвижимости.

На каждом новом месте владелец фотографировал дом и отправлял снимки кредитным организациям, подтверждая, что условия программы выполняются. Таким образом он сумел несколько раз воспользоваться льготной ипотекой.

Самое дальнее перемещение составило около 70 метров. После серии перестановок предприимчивый житель региона продал дом вместе с участком и направил полученные средства на развитие собственного бизнеса.

Ранее юрист Илья Русяев пояснил, что с 2025 года владельцы земельных участков под ИЖС обязаны в течение семи лет построить и зарегистрировать в ЕГРН жилой дом. Для обманутых подрядчиками собственников критически важно документально подтвердить освоение территории, чтобы избежать изъятия участка. Исключения допускаются только при доказанных препятствиях со стороны властей или сетевых организаций.

