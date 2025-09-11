Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья Юрист Русяев: обманутые собственники земли под ИЖС должны доказать ее освоение

В 2025 году правила для владельцев земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) стали строже, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, теперь собственник должен построить жилой дом на участке и зарегистрировать его в ЕГРН в течение семи лет, иначе землю могут изъять через суд.

Если участок не используется по назначению, это прямое основание для изъятия. Сценарий часто знаком: договор, деньги, обещания, а в итоге пустой котлован. Компания исчезает, возбуждается дело по ст. 159 УК РФ, пострадавший требует возмещения убытков по ст. 15 ГК РФ. Но процесс длится годами, а календарь продолжает отсчитывать те самые семь лет. Закон оставляет только узкие исключения. Если дом не построен из-за действий властей или сетевых организаций — например, отказ в подключении, срок не учитывается. Для этого нужны доказательства: письма, отказы, судебные решения. Но если подрядчик просто исчез, такие обстоятельства не спасают, — объяснил Русяев.

Юрист пояснил: минимум, что может сделать собственник, — показать освоение земли, это поможет снизить риск штрафа по ст. 8.8 КоАП РФ.

В распоряжении правительства № 1021-р перечислены работы, которые подтверждают, что участок не заброшен: расчистка территории, вывоз мусора, планировка, устройство подъезда, — сказал Русяев.

Главная проблема остаётся: к концу семилетнего срока в ЕГРН должен быть зарегистрирован жилой дом, добавил эксперт. По его словам, альтернатива в виде регистрации незавершённого строительства законом не предусмотрена.