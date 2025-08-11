Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 00:04

Бизнесменам запретят вести деятельность на землях дачников

В СНТ запретят вести бизнес с 1 сентября

1 сентября 2025 года в России вводится запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Поправки к закону были подготовлены группой депутатов под руководством заместителя председателя Государственной думы Алексея Гордеева.

Документ вносит изменения в федеральный закон, регулирующий садоводство и огородничество для личных нужд граждан. В соответствии с новым положением земельные участки в СНТ разрешено использовать только для личных целей, а размещение коммерческих объектов и видов деятельности будет запрещено.

Под запрет попадают хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники и торговые точки на участках СНТ. Одновременно закон оставляет возможность продажи собственной выращенной продукции при двух условиях: собственник не привлекает на участок наемных работников, а суммарная площадь земли не превышает 50 соток.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что плоды с деревьев и кустарников, ветви которых выходят за границы соседнего участка, могут свободно собираться любыми желающими. Парламентарий уточнил, что право собственности касается непосредственно растения, но не его плодов, оказавшихся за пределами участка.

