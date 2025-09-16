Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:35

Сын Бари Алибасова оказался под прицелом налоговой

Налоговая запустила процедуру ликвидации бизнеса сына Бари Алибасова

Бари Алибасов — младший Бари Алибасов — младший Фото: Социальные сети

Бизнес-студия Бари Алибасова — младшего находится в процессе ликвидации, сообщает издание «Страсти». На май 2025 года общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-студия Бари Алибасова» имело задолженность перед налоговой службой в размере 3,6 тыс. рублей. Последний раз компания показывала прибыль только в 2021 году.

Алибасов-младший основал фирму в 2016 году. В рамках этой организации он планировал оказывать помощь предпринимателям в построении бизнес-процессов.

Ранее сын заслуженного артиста России признался, что его долг по налогам составляет 3 млн рублей. Предприниматель заявил, что данная ситуация его не сильно беспокоит, поскольку он сам «изначально максимально нищий».

До этого сообщалось, что Бари Алибасов — младший вновь вступил в брак. По его словам, этот брак стал 10-м по счету. Его новой супругой стала российская шахматная чемпионка Арина. Молодые люди сблизились за совместной игрой в шахматы. Свадьба состоялась на седьмом месяце беременности невесты. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь.

Также сообщалось, что жена Алибасова-младшего лишилась глаза в платной клинике из-за врачебной ошибки. Сын известного продюсера сказал, что после операции по восстановлению сетчатки глаза врач оставила в глазу расходные материалы — силикон. Семья музыкального деятеля подала заявление в полицию.

Бари Алибасов
сыновья
бизнес
предпринимательство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.