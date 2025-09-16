Сын Бари Алибасова оказался под прицелом налоговой

Бизнес-студия Бари Алибасова — младшего находится в процессе ликвидации, сообщает издание «Страсти». На май 2025 года общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-студия Бари Алибасова» имело задолженность перед налоговой службой в размере 3,6 тыс. рублей. Последний раз компания показывала прибыль только в 2021 году.

Алибасов-младший основал фирму в 2016 году. В рамках этой организации он планировал оказывать помощь предпринимателям в построении бизнес-процессов.

Ранее сын заслуженного артиста России признался, что его долг по налогам составляет 3 млн рублей. Предприниматель заявил, что данная ситуация его не сильно беспокоит, поскольку он сам «изначально максимально нищий».

До этого сообщалось, что Бари Алибасов — младший вновь вступил в брак. По его словам, этот брак стал 10-м по счету. Его новой супругой стала российская шахматная чемпионка Арина. Молодые люди сблизились за совместной игрой в шахматы. Свадьба состоялась на седьмом месяце беременности невесты. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь.

Также сообщалось, что жена Алибасова-младшего лишилась глаза в платной клинике из-за врачебной ошибки. Сын известного продюсера сказал, что после операции по восстановлению сетчатки глаза врач оставила в глазу расходные материалы — силикон. Семья музыкального деятеля подала заявление в полицию.