Жена Бари Алибасова лишилась глаза

Жена Бари Алибасова — младшего, Арина, лишилась глаза в платной клинике из-за грубой ошибки, сообщил NEWS.ru сын известного продюсера. По его словам, после проведения операции по восстановлению сетчатки глаза врач забыла в глазу расходные материалы — силикон.

Подаем в суд и бьем тревогу! Пусть мы можем рассчитывать теперь только на компенсацию... Хотя как компенсировать молодой девушке жизнь с одним глазом. Но главное, теперь об ужасе, творящемся в частной людобойне узнают другие люди и возможно спасут свои органы, — высказался Бари Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов — младший, сын известного продюсера и создателя группы «На-На», вновь женился. По словам мужчины, этот брак стал для него десятым по счету. Новой супругой Алибасова-младшего стала российская шахматная чемпионка Арина. Молодые люди сблизились за игрой в шахматы.

До этого Бари Алибасов — младший сообщил, что столкнулся с обвинениями в мошенничестве. По его словам, их выдвинула жительница Нижнего Новгорода, у которой он купил квартиру. Как пояснил Алибасов-младший, она обратилась в полицию вскоре после того, как он перевел ей часть средств в рамках заключенной сделки.