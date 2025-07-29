Дачникам рассказали, когда можно собирать урожай с соседских деревьев Депутат Чаплин: собирать урожай с выходящих за забор соседей кустов не запрещено

Владельцы дач могут собирать урожай с соседских деревьев и кустов, которые выходят за пределы участков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, право собственности распространяется только на само растение.

Многие садоводы ошибочно полагают, что если они посадили дерево, то имеют исключительные права на все его плоды. Однако по закону собственность распространяется только на само растение, но не на урожай, оказавшийся за пределами участка. Это означает, что если ветки с фруктами нависают над соседской территорией или общественной землей, любой человек вправе собирать эти плоды, — сказал Чаплин.

Он подчеркнул, что деревья, растущие на муниципальных землях или территориях общего пользования СНТ, даже если они были посажены конкретным дачником, юридически не являются частной собственностью. По словам депутата, в таких случаях урожай может собирать даже случайный прохожий.

Никто не вправе повреждать само растение — ломать ветки или копать корни. Если же дерево создает неудобства соседям, например затеняет участок, владелец может обратиться в суд с требованием обрезки или даже удаления растения, особенно если оно посажено с нарушением установленных норм, — уточнил Чаплин.

Депутат напомнил, что в большинстве регионов России действуют строгие правила посадки деревьев. По его словам, для высокорослых культур минимальное расстояние от границы участка составляет четыре метра, для среднерослых — два метра, а кустарники можно сажать не ближе одного метра к меже. Чаплин добавил, что перед посадкой дерева близко к границе участка можно договориться с соседями о совместном использовании урожая, чтобы не решать споры в суде.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что владельцам неиспользуемых земельных участков грозят штрафы и возможное изъятие собственности. С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии определения неиспользуемых земель.