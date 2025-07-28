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28 июля 2025 в 00:20

Командование ВСУ уличили в махинациях ради экономии

ТАСС: командование ВСУ лжет семьям погибших бойцов и не платит компенсации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины намеренно искажает информацию о местах гибели военнослужащих, сообщили российские силовые структуры, ссылаясь на конкретный случай с солдатом 117-й бригады теробороны. Это делается, чтобы избежать выплат компенсаций их родственникам, пишет ТАСС.

Специалисты пообщались с бабушкой погибшего военнослужащего Н. Титовой. Командование сообщило ей, что внук пропал без вести в селе Проходы Сумской области.

В ходе короткого диалога мы пришли к выводу, что командование специально указывает недостоверную информацию, чтобы признать военнослужащего ВСУ дезертиром и не выплачивать каких-либо компенсаций его родственникам, — заявил источник.

При этом выяснилось, что подразделения бригады покинули указанный район еще в марте 2025 года, а данные о пропаже солдата в июле основаны на рапорте пропавшего командира роты. Такая практика позволяет ВСУ экономить на выплатах семьям погибших, что вызывает возмущение среди украинских граждан.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что тела солдат ВСУ, переданные представителями РФ, сжигаются в крематориях. По его словам, это также связано с нежеланием украинского руководства выплачивать компенсации родным погибших бойцов.

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