Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!

Этот вариант крем-чиза любят за стабильную текстуру и насыщенный вкус. Он отлично держит форму, не растекается и при этом остается мягким и воздушным. Такой крем станет идеальной прослойкой для бисквита, начинкой для капкейков или самостоятельным десертом с ягодами.

Возьмите 200 г сливочного масла с жирностью 82,5%, 400 г сливочного сыра и 100 г сахарной пудры. Масло заранее оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким и легко взбивалось. Взбейте его миксером 3–4 минуты до побеления — масса должна стать воздушной и кремовой. Затем постепенно вводите сливочный сыр, продолжая работать миксером на средней скорости.

Когда смесь станет абсолютно гладкой и однородной, добавьте сахарную пудру и взбейте еще минуту — до полного растворения кристаллов. Готовый крем можно сразу использовать для украшения десертов или убрать в холодильник на полчаса, чтобы он приобрел плотную, устойчивую текстуру.

Совет: если хотите придать крему легкий аромат, добавьте немного ванили или лимонной цедры.

Факт: крем-чиз на сливочном масле получается особенно устойчивым — его удобно использовать для украшения десертов и выравнивания тортов.

