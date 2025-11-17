Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов TourDom: россияне подали в суд на турагента после отдыха в Таиланде

Российские туристы подали в суд на турагента после отдыха в Таиланде, передает TourDom. Из-за задержки рейса истцы провели на курорте на два дня меньше, чем обговаривалось сторонами.

По информации издания, в итоге турагент предложил семье из трех человек компенсацию в размере 60 тыс. рублей — столько стоило двухдневное размещение в отеле. Однако россияне отказались и потребовали в судебном порядке вернуть полную стоимость поездки (287 тыс. рублей) и оплатить моральную компенсацию (600 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Нижнего Новгорода стали жертвами мошенничества со стороны местного турагента. Женщина на протяжении пяти лет успешно занималась продажей туров, однако в сентябре 2025 года внезапно прекратила выходить на связь, а перед этим продала фейковые путевки. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила 4,5 млн рублей.

До этого молодой предприниматель Уильям Бакеланд, известный также как Уильям Гордон, обманул путешественников на сумму свыше $1 млн (83,6 млн рублей). Он организовывал экспедиции в труднодоступные уголки планеты, затем поездки отменяли, а внесенные деньги не возвращали участникам.