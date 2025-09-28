Турагент обманула жителей регионов России на 4,5 млн рублей

Жители Москвы и Нижнего Новгорода стали жертвами мошенничества со стороны местного турагента, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина на протяжении пяти лет успешно занималась продажей туров, однако в сентябре этого года внезапно прекратила выходить на связь, а перед этим создала фейковые путевки. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет 4,5 млн рублей.

В материале сказано, что одна семья из Нижнего Новгорода заплатила 2,5 млн рублей за тур в Дубай, но в аэропорту обнаружила, что билеты поддельные, а отель не подтверждает бронирование. Другим клиентам удалось долететь до ОАЭ, однако по прибытии выяснилось, что бронь отеля была аннулирована.

Позже выяснилось, что еще в 2021 году бизнес агент оказалась в долгах на 3,5 млн рублей. Несмотря на это, она продолжила заключать сделки от имени старой компании, параллельно открыв новую фирму.

Ранее молодой предприниматель Уильям Бакеланд, известный также как Уильям Гордон, обманул путешественников на сумму свыше $1 млн (83,6 млн рублей). Он организовывал экспедиции в труднодоступные уголки планеты, включая остров Буве, атолл Пальмира и остров Марион-Айленд, однако многие поездки были отменены, а внесенные участниками деньги возвращены не были.