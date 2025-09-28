Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:08

Турагент обманула жителей регионов России на 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Москвы и Нижнего Новгорода стали жертвами мошенничества со стороны местного турагента, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина на протяжении пяти лет успешно занималась продажей туров, однако в сентябре этого года внезапно прекратила выходить на связь, а перед этим создала фейковые путевки. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет 4,5 млн рублей.

В материале сказано, что одна семья из Нижнего Новгорода заплатила 2,5 млн рублей за тур в Дубай, но в аэропорту обнаружила, что билеты поддельные, а отель не подтверждает бронирование. Другим клиентам удалось долететь до ОАЭ, однако по прибытии выяснилось, что бронь отеля была аннулирована.

Позже выяснилось, что еще в 2021 году бизнес агент оказалась в долгах на 3,5 млн рублей. Несмотря на это, она продолжила заключать сделки от имени старой компании, параллельно открыв новую фирму.

Ранее молодой предприниматель Уильям Бакеланд, известный также как Уильям Гордон, обманул путешественников на сумму свыше $1 млн (83,6 млн рублей). Он организовывал экспедиции в труднодоступные уголки планеты, включая остров Буве, атолл Пальмира и остров Марион-Айленд, однако многие поездки были отменены, а внесенные участниками деньги возвращены не были.

мошенники
турагентства
аферисты
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.