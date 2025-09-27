Опытные путешественники лишились $1 млн из-за мошенника-экспедитора

Молодой предприниматель Уильям Бакеланд, известный также как Уильям Гордон, обманул путешественников на сумму свыше $1 млн (83,6 млн рублей), передает «Коммерсант». Он организовывал экспедиции в труднодоступные уголки планеты, включая остров Буве, атолл Пальмира и остров Марион-Айленд, однако многие поездки были отменены, а внесенные участниками деньги возвращены не были.

Среди пострадавших оказались как опытные путешественники, так и известные блогеры, включая Артемия Лебедева и Гарри Митсидиса, возглавляющего сайт NomadMania. Расследование выявило, что Бакеланд намеренно задерживал возврат средств, используя доверие участников экспедиций. Жертвы оказались в затруднительном положении, потеряв значительные суммы, а его действия привлекли внимание правоохранительных органов и широкой публики.

