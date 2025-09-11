Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить

Многие россияне планируют отдых осенью. В какие страны можно отправиться в ближайшие месяцы, как выбрать тур и на чем сэкономить — в материале NEWS.ru.

Самые популярные зарубежные направления отдыха осенью

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр перечислила в беседе с NEWS.ru страны, куда можно поехать осенью.

«В Египте все еще жарко, море теплое. Осень — один из лучших моментов. В Турции еще тепло, но уже не жара. Огромный выбор отелей и туров. В ОАЭ, Бахрейне, Катаре жара спадает, особенно к концу сентября-октября. Отличный баланс между погодой и ценой», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она также порекомендовала для отдыха Таиланд. «Ранняя осень там идеальна: культурно, красиво, меньше толп и дешевле перелеты, проживание. Во Вьетнаме осенью тоже приятнее и бюджетнее, особенно при бронировании заранее», — сообщила Котляр.

Совладелец онлайн-турагентства Надежда Яблонская подтвердила NEWS.ru, что наиболее популярные направления осенью-2025 — Турция, Египет, Таиланд, Хайнань, ОАЭ.

Насколько дорого отдыхать осенью

По словам собеседницы NEWS.ru, в начале осени цены на отдых в ОАЭ выгоднее, чем в конце, поскольку в сентябре там еще очень жаркая погода.

«Турция, наоборот, дешевеет ближе к зиме — море остывает, сезон заканчивается. Относительно бюджетно можно слетать сейчас в Таиланд, на Хайнань, потому как там еще официальный сезон не наступил. С середины осени цены на отдых в этих странах значительно повысятся», — сообщила Яблонская.

Турция Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, поехать в отпуск на Мальдивы выгоднее в сентябре, дальше становится дороже, поскольку начинается высокий сезон.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил NEWS.ru, что осенью, как правило, большая часть туров дорожает.

«Эмираты, Египет, Таиланд, Куба. Получается, что летом туры за рубеж дешевле, кроме разве что Турции. В ОАЭ отдых в августе обычно в два раза дешевле, чем в октябре. В ноябре и на Новый год цены еще больше вырастут», — рассказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, если недельный тур на двоих в Египет в июне можно найти за 70 тысяч рублей, то в октябре цена повысится примерно до 110 тысяч.

«Только отдых в Турции, который в августе в среднем стоит 300 тысяч на двоих на неделю, в октябре подешевеет до 200–210 тысяч. Цена падает примерно на 35–40%», — пояснил Мкртчян.

Основатель и руководитель турагентства тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила NEWS.ru, что сейчас, в сентябре, можно найти путевку в Турцию на двоих за 150 тысяч рублей. «Но надо понимать, что речь не идет о премиум-отеле. Отдых в такой гостинице, несомненно, окажется значительно дороже».

По данным Ассоциации туроператоров России, остров Хайнань в сентябре стал самым доступным направлением. Тур на двоих с перелетом будет стоить 97 тысяч рублей.

Статуя Гуаньинь на острове Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самый бюджетный тур в ОАЭ на сентябрь — проживание в пятизвездочной гостинице в Шардже за 97,1 тысячи рублей на двоих. Есть еще более доступные предложения, однако тогда размещение будет в скромном трехзвездочном отеле. В целом отдых в ОАЭ в сентябре обойдется в 130–150 тысяч рублей на двоих.

В АТОР также сообщили, что Таиланд замыкает топ стран, где туристы могут бюджетно отдохнуть в сентябре — примерно за 130 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Как сэкономить на отдыхе осенью

Если вы хотите довольно сильно сэкономить на отдыхе осенью, то можно поехать в страны, где сейчас переходный сезон, пояснила Ансталь.

«Это Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Вьетнам. Там адекватные цены, доступное питание. Также можно полететь туда, где сезон, например, уже закончился. Например, на Бали. Потому что там самый пик сезона — это лето, а осень не такая приятная», — сообщила Ансталь.

По словам эксперта, можно сэкономить на отдыхе в Турции, выбрав не самые комфортные авиарейсы.

«Речь о том, когда вы летите туда в обеденное время, а вылетаете обратно утром. Туристы часто говорят, что мы теряем дни, на самом деле дни никогда в пакетных турах не учитываются. Мы считаем ночи, а ночью вы проживете как раз таки в отеле. Это существенно снижает цену за тур, потому что компании берут доплаты за вылет вечером и утром. Также ради экономии можно выбирать авиаперевозчиков попроще», — пояснила Ансталь.

Медицинская страховка Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению собеседницы NEWS.ru, не стоит экономить на некоторых вещах.

«Например, на медицинских страховках, потому что страховка за границей — одна из самых важных вещей», — говорит Ансталь.

Эксперт также рекомендует «поиграть» с датами вылетов. «Например, вы хотите вылетать на отдых 23-го числа. Однако рекомендую посмотреть вылеты на день раньше и день позже. Бывает так, что разница в стоимости окажется существенной. Также следует отслеживать курс евро и доллара, смотреть, когда валюта падает — это самый приятный момент, когда можно забронировать тур», — пояснила эксперт.

Чтобы значительно сэкономить, надо бронировать путевки заранее, советует Яблонская. Также она рекомендует избегать отдыха в дни школьных каникул — в эти периоды, как правило, цены взлетают.

