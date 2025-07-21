Отдых в Турции стал смертельно опасен? Что известно, о чем трубят врачи

Врачи предупредили о серьезных рисках, связанных с поездками на Средиземное море. Что об этом известно, правда ли отдых в Турции стал смертельно опасен, о чем трубят врачи?
Правда ли отдых в Турции стал смертельно опасен
В Турции обнаружили вибрионы — бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах (смеси соленой и пресной воды), пишет издание Milliyet со ссылкой на уролога Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale.
Так, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявили вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, рассказал врач. Он призвал соблюдать осторожность тех, кто «контактирует с морем в летние месяцы».
По словам Аферина, наибольший риск возникает, если купаться с открытыми ранами. Vibrio vulnificus может вызвать инфекции тканей, в редких случаях — смертельные, такие как некротизирующий фасциит (бактериальная инфекция, при которой происходит отмирание тканей вокруг раны).
Некоторые СМИ называют Vibrio vulnificus «плотоядной бактерией». У зараженных заболевание может протекать в тяжелой форме и требовать интенсивной терапии или даже ампутации. На сайте центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждается, что примерно каждый пятый зараженный умирает.
Как еще можно заразиться вибриозом
Большинство случаев инфицирования происходит при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, в особенности устриц, заявили в CDC. При попадании в организм человека таким образом бактерии Vibrio parahaemolyticus могут вызвать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку, отметил Аферин.
«У людей с ослабленной иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и перерастать в сепсис», — заявил врач.
По словам специалиста, вибрионы размножаются в горячей и соленой воде. Способные вызвать холеру Vibrio cholerae могут попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды. Аферин подчеркнул, что случаи заболевания холерой в Турции редки, однако риски ненулевые.
Зачастую инфекция, вызванная Vibrio cholerae, протекает бессимптомно, но бактерии могут выделяться вместе с калом на протяжении от одного до 10 дней, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Симптомы заболевания проявляются в период от 12 часов до пяти дней после заражения — в большинстве случаев с легкой или умеренной выраженностью. У небольшой доли пациентов развивается тяжелая острая водянистая диарея с опасным для жизни обезвоживанием.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в середине июля опубликовал предупреждение, что вибрионы, которые часто обнаруживаются летом в Балтийском море, стали выявлять и в других регионах, в том числе в Северном море. В целях снижения риска заражения организация призвала избегать употребления сырых или недоваренных моллюсков, а людям, которые недавно поранились или сделали пирсинг, посоветовала не купаться в соленой воде.
Как российским туристам не подхватить бактерии Vibrio в Турции
Российским туристам, отдыхающим в Турции, рекомендуется сменить пляж, если в воде обнаружены бактерии Vibrio, чтобы снизить риск заражения, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Здесь надо внимательно следить за санэпидемиологической службой. Если есть предостережение о том, что там обнаружены эти бактерии, то лучше поискать другой пляж. Может произойти такая неприятность», — сказал врач.
По словам Кондрахина, полностью защитить себя от бактерии Vibrio невозможно, но для минимизации рисков важно принимать душ после купания и тщательно промывать рот и нос.
«Обнаружение Vibrio в воде — действительно серьезная проблема. Надо быть с этим очень аккуратным», — добавил специалист.
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