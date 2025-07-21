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21 июля 2025 в 13:52

Отдыхающим в Турции россиянам дали совет, как не подхватить бактерии Vibrio

Врач Кондрахин: при распространении в Турции бактерии Vibrio стоит сменить пляж

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам, отдыхающим в Турции, рекомендуется сменить пляж, если в воде обнаружены бактерии Vibrio, чтобы снизить риск заражения, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, эта бактерия может попасть в организм человека через случайное заглатывание морской воды или контакт со слизистыми оболочками.

Мы живем во внешней среде, где существуют микроорганизмы. Дело в том, что бактерия Vibrio — живой организм. Мы можем неожиданно для себя, купаясь в море или речке, которая впадает в море, случайно хлебнуть этой воды или контаминировать слизистую глаз или носа. Здесь надо внимательно следить за санэпидемиологической службой. Если есть предостережение о том, что там обнаружены эти бактерии, то лучше поискать другой пляж. Может произойти такая неприятность, — пояснил Кондрахин.

По его словам, полностью защитить себя от бактерии Vibrio невозможно. Однако он отметил, что для минимизирования рисков важно принимать душ после купания и тщательно промывать рот и нос.

Обнаружение Vibrio в воде — действительно серьезная проблема. Надо быть с этим очень аккуратным. Мы не можем полностью защитить себя, но обязательно нужно принять душ после купания и прополоскать рот и нос после того, как покинем водоем, — резюмировал Кондрахин.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

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