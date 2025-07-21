WhatsApp заблокируют в России уже осенью? Что говорят в Госдуме, детали

WhatsApp заблокируют в России уже осенью? Что говорят в Госдуме, детали

Судьба мессенджера WhatsApp в России остается под вопросом. Что об этом известно, действительно ли WhatsApp заблокируют уже осенью, что говорят в Госдуме?

Правда ли WhatsApp заблокируют в России уже осенью

WhatsApp в России «этапами загонят под запрет», утверждает Telegram-канал AB News со ссылкой на источник. Первым шагом, по его сведениям, станет деградация связи посредством DPI и SNI-сбросов.

В контексте интернет-трафика DPI означает Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов. Это технология, которая анализирует содержимое передаваемых через сеть пакетов на уровне приложений, а не только заголовки, как в традиционной маршрутизации.

DPI позволяет распознать тип трафика, фильтровать контент, ограничивать скорость или приоритизировать трафик по типу, обнаруживать вирусы, спам, вторжения, следить за действиями пользователей.

SNI-сброс — метод блокировки доступа к сайтам. Server Name Indication — расширение протокола TLS, которое указывает имя домена, к которому пользователь хочет подключиться. Оно передается в незашифрованном виде в момент установки HTTPS-соединения.

«Понимающим достаточно — чтобы успели „договориться“ перейти в „освобожденные“ мессенджеры (лезущий изо всех щелей MAX и вышедшую по УДО „телегу“). Но ролики, файлы и открытки с утренним кофе и „днем стакана“ уже либо не отправятся, либо будут ползти черепашьими темпами», — пишет AB News.

Вторым этапом, утверждает канал, станет полная блокировка WhatsApp, которая начнется с регионов, где наблюдается наименьшее количество пользователей этого мессенджера.

«Ожидайте IP/TLS‑фильтрации, DNS‑блокировок и RST‑инъекций — даже базовой связи там уже не будет. И да, даже с VPN не получится. DPI‑системы будут блокировать по паттернам трафика, портам и так далее», — утверждает источник.

По мнению канала, срок полной блокировки WhatsApp в России — осень.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят в Госдуме о блокировке WhatsApp

Разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp, являются преждевременными, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он уточнил, что претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований российского законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству действительно есть.

По его словам, год назад блокировка WhatsApp была бы событием «на грани недопустимого», так как мессенджером пользовались миллионы россиян, а российской альтернативы не было.

«И вот она появляется, появилась — мессенджер MAX, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функций, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли», — сказал Боярский.

Ранее первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Позднее он добавил некоторые пояснения к своим словам.

«Анонимные авторы решили добавить перцу в мое скромное мнение о том, как вскоре может измениться рынок мессенджеров. <…> Притом что слов „блокировка“ и „запрет“ в моем посте не было. Но уж так устроено современное инфополе: не скажешь ты — скажут за тебя. А все ради бомбических заголовков», — написал Горелкин.

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