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21 июля 2025 в 13:37

Москву и Подмосковье затопило из-за ливней 21 июля: последствия, видео

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Сети активно делятся кадрами последствий мощного ливня в Москве и Подмосковье 21 июля. Что происходит в регионе?

Каковы последствия ливня в Москве и Подмосковье 21 июля, видео

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что за период с 9 до 12 часов 21 июля в столице в районе ТСХА выпало 30,8 мм осадков, на МКАД — 32,5 мм, в Коньково — 39,4 мм, на Варшавском шоссе 57,3 мм. По ее словам, сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый, с 1879 года.

«Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году. В Коломне, где только за ночь выпало 66 мм осадков, суточный рекорд уже перекрыт, он принадлежал 2013 году и составлял 28,0 мм. Об окончательных цифрах количества осадков в Москве и области можно будет узнать после 21 часа», — рассказала Позднякова.

Она также отметила в беседе с NEWS.ru, что сильные дожди в столице прекратятся уже сегодня, однако кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье — перевыполнена (в Новом Иерусалиме — почти в два раза).

Сейчас ливни продолжаются. В результате оказались затопленными улицы, а дворы превратились в большие непроходимые лужи. На Каширском шоссе из-за обильных осадков на проезжую часть сошел оползень.

Столичный департамент транспорта сообщил, что на фоне ливня перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома № 142, на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65б/1, а также в проектируемом проезде № 4062 на Нагатинской набережной. В ведомстве также призвали жителей и гостей Москвы для передвижения по городу в понедельник пользоваться метрополитеном, а по возможности вообще не выходить на улицу. Но если поход в город неизбежен — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Тем временем появилась информация, что из-за обильных осадков в Наро-Фоминском районе Московской области обрушился мост. От сообщения отрезаны три населенных пункта.

В Балашихе на машины упал бетонный забор, а около станции метро «Алексеевская» Lexus прибило деревом. Дерево также рухнуло на улице Лизы Чайкиной, задев припаркованный автомобиль.

В некоторых районах машины затопило так сильно, что от них видны только крыши, такими кадрами, например, поделились с Нагорной улицы. В ТЦ «Щука» на посетителей начало лить прямо с потолка, в ЖК «Рассказово» затапливает подземный паркинг.

В Москве также две женщины застряли в машине в центре огромной лужи — их автомобиль заглох и не двигается. Они ждут спасателей.

«Открыть дверь — значит похоронить салон», — отметили пользователи Сети.

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