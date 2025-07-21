Ефремов расстался с женой после 23 лет брака: что известно, любовница

Ефремов расстался с женой после 23 лет брака: что известно, любовница

Недавно вышедший по УДО актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года брака, писал NEWS.ru. Что об этом известно, есть ли у Ефремова любовница?

Почему Ефремов расстался с женой

Источники рассказали, что супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега.

Официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако инсайдер из окружения семьи заявил, что «это вопрос времени». Развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. Это пятый брак актера. В 2004-м у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис. Друзья семьи отмечают, что Кругликова прощала мужу множество скандалов, пьянки и измены, а также дождалась из колонии.

Сам Ефремов или его представитель эту информацию не комментировали.

Софья Кругликова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правда ли, что у Ефремова любовница

В июне стало известно, что 61-летний актер закрутил роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой.

NEWS.ru писал, что актеры встречались во время заключения Ефремова. По информации источника, артисты трое суток провели в специальном блоке исправительной колонии — речь идет о комнате для свиданий с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание якобы состоялось за несколько месяцев до освобождения Ефремова.

Актеры даже оставили одному из соседей Ефремова по колонии «парный автограф» на долгую память. Слухи об их романе появились еще несколько лет назад, когда Михаила увозили на допрос из съемной квартиры в Казарменном переулке. По словам хозяйки этой квартиры, артисты постоянно в ней пили и много курили. Она отметила, что ущерб от их сожительства якобы составил 356 тысяч рублей.

Ранее при этом сообщалось, что в колонию к Ефремову раз в три месяца приезжала жена Софья, их свидания длились три дня. Детей к актеру не пускали.

Ефремов не комментировал слухи о любовнице.

Что известно о предыдущих женах Ефремова

Первой женой Ефремова была актриса Елена Гольянова. Второй женой — филолог и редактор Ася Воробьева, в этом браке появился сын Никита, который стал актером.

Третья жена Ефремова — актриса Евгения Добровольская, она родила от Михаила сына Николая.

Евгения Добровольская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Четвертой его супругой стала актриса Ксения Качалина, она подарила Ефремову дочь Анну-Марию.

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