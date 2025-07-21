Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 12:21

Ефремов расстался с женой после 23 лет брака: что известно, любовница

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно вышедший по УДО актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года брака, писал NEWS.ru. Что об этом известно, есть ли у Ефремова любовница?

Почему Ефремов расстался с женой

Источники рассказали, что супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега.

Официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако инсайдер из окружения семьи заявил, что «это вопрос времени». Развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. Это пятый брак актера. В 2004-м у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис. Друзья семьи отмечают, что Кругликова прощала мужу множество скандалов, пьянки и измены, а также дождалась из колонии.

Сам Ефремов или его представитель эту информацию не комментировали.

Софья Кругликова Софья Кругликова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правда ли, что у Ефремова любовница

В июне стало известно, что 61-летний актер закрутил роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой.

NEWS.ru писал, что актеры встречались во время заключения Ефремова. По информации источника, артисты трое суток провели в специальном блоке исправительной колонии — речь идет о комнате для свиданий с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание якобы состоялось за несколько месяцев до освобождения Ефремова.

Актеры даже оставили одному из соседей Ефремова по колонии «парный автограф» на долгую память. Слухи об их романе появились еще несколько лет назад, когда Михаила увозили на допрос из съемной квартиры в Казарменном переулке. По словам хозяйки этой квартиры, артисты постоянно в ней пили и много курили. Она отметила, что ущерб от их сожительства якобы составил 356 тысяч рублей.

Ранее при этом сообщалось, что в колонию к Ефремову раз в три месяца приезжала жена Софья, их свидания длились три дня. Детей к актеру не пускали.

Ефремов не комментировал слухи о любовнице.

Что известно о предыдущих женах Ефремова

Первой женой Ефремова была актриса Елена Гольянова. Второй женой — филолог и редактор Ася Воробьева, в этом браке появился сын Никита, который стал актером.

Третья жена Ефремова — актриса Евгения Добровольская, она родила от Михаила сына Николая.

Евгения Добровольская Евгения Добровольская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Четвертой его супругой стала актриса Ксения Качалина, она подарила Ефремову дочь Анну-Марию.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 21 июля: ливень продолжит топить город?

Ситуация в аэропортах РФ 21 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Киев горит, чудовищные взрывы на заводах: удары по Украине сегодня, 21 июля

Михаил Ефремов
актеры
разводы
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине
Назван способ решить проблему налетов украинских дронов вглубь России
В Кремле рассказали о составе переговорной группе по Украине
Песков сделал заявление по делегации России на переговорах с Киевом
Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы
В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня
США предупредили о последствиях пошлин против покупателей нефти из России
В Госдуме предупредили о «неприятных сюрпризах» от ВСУ
В Ленобласти младенец едва не погиб при посадке в электричку
Шашлык довел жителей российского города до госпитализации
Раскрыты секретные планы Лондона по подготовке к ядерному удару
Один регион России лидирует по продажам противозачаточных таблеток
Раскрыты реальные интересы автора «адских» антироссийских санкций
Тренды дизайна упаковки: яркие коробки — не просто красиво, но и эффективно
В зданиях российских больниц нашли трещины после землетрясений
В России предупредили о потере части урожая
В Европе нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины
«Воевали с пастухами»: военэксперт о подготовленном США батальоне ВСУ
Раскрыта новая тактика Украины в конфликте с Россией
В Совфеде резко отреагировали на баснословные цены на воду во Внуково
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.