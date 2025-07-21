Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди

Сильные дожди в Москве прекратятся уже сегодня, 21 июля, однако кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, они уже не будут иметь повсеместный характер.

Активные дожди, то есть сильные, закончатся 21 июля, но атмосфера у нас практически до пятницы включительно остается очень неустойчивая, поэтому будут приниматься кратковременные дожди. Они уже не будут иметь повсеместный характер, они будут более локальные, то есть больше напоминающие летние дожди локального характера, от небольших до умеренных, — пояснила Позднякова.

Синоптик уточнила, что ближайшие суббота, 26 июля, и воскресенье, 27 июля, в Москве пройдут без осадков. По ее словам, это позволит немного просушить почву, которая сильно пострадала из-за ливней.

Уже начиная с пятницы, 25 июля, у нас в Москве существенных осадков не ожидается. Субботний день обещают без осадков. Может быть, мы за выходные дни немножко просушим столичную почву. Сегодня такое чувство, что небо прохудилось, потому что лило как из ведра, как говорят в народе. Так что рабочая неделя в основном будет с дождями, но менее интенсивными, чем сегодня, — резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что около 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за последние сутки. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.