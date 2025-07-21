Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 10:19

Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся 26 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильные дожди в Москве прекратятся уже сегодня, 21 июля, однако кратковременные осадки будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, они уже не будут иметь повсеместный характер.

Активные дожди, то есть сильные, закончатся 21 июля, но атмосфера у нас практически до пятницы включительно остается очень неустойчивая, поэтому будут приниматься кратковременные дожди. Они уже не будут иметь повсеместный характер, они будут более локальные, то есть больше напоминающие летние дожди локального характера, от небольших до умеренных, — пояснила Позднякова.

Синоптик уточнила, что ближайшие суббота, 26 июля, и воскресенье, 27 июля, в Москве пройдут без осадков. По ее словам, это позволит немного просушить почву, которая сильно пострадала из-за ливней.

Уже начиная с пятницы, 25 июля, у нас в Москве существенных осадков не ожидается. Субботний день обещают без осадков. Может быть, мы за выходные дни немножко просушим столичную почву. Сегодня такое чувство, что небо прохудилось, потому что лило как из ведра, как говорят в народе. Так что рабочая неделя в основном будет с дождями, но менее интенсивными, чем сегодня, — резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что около 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за последние сутки. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.

погода
Москва
синоптики
дожди
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, почему Россия бьет по украинским ТЦК
Украинских детективов заподозрили в госизмене
«Показал, кто тут папочка»: чемпионка ОИ о победе синхрониста Мальцева
Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца
МРОТ в России могут повысить на 20%
Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом
Россиянин собирал данные для Украины и попался ФСБ
Стало известно, когда посол Израиля завершит свою миссию
Кадры с летевшим на Москву дроном ВСУ появились в Сети
Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика под Петербургом
Польша купит долю в торгующем военной информацией стартапе ICEYE
У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря
Пассажирский самолет чуть не столкнулся с бомбардировщиком
Стало известно о формировании ВС России ловушки для ВСУ под Харьковом
Ситуация в Курской области утром 21 июля: тотальный разгром элиты ВСУ
Врачи перепутали рак кишечника с геморроем у 26-летней пациентки
Мишустин раскрыл планы на скоростную автомагистраль М-12 «Восток»
Простоявший всю ночь на подоконнике мужчина попал на видео
HR-эксперт объяснила, почему молодые работники не соблюдают гигиену
Погода в Москве в понедельник, 21 июля: ливень продолжит топить город?
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.