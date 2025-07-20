Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 22:59

В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp

Депутат Боярский: мессенджер MAX имеет все базовые функции WhatsApp

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский мессенджер MAX достиг паритета по базовому функционалу с WhatsApp, став реальной альтернативой для пользователей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам парламентария, отечественная разработка уже реализовала все ключевые возможности популярного зарубежного сервиса. Это достижение, подчеркнул Боярский, гарантирует пользователям наличие полноценного конкурента на рынке. Депутат выразил уверенность, что потенциал MAX далеко не исчерпан и мессенджер продолжит активно развиваться, обретая множество новых функций.

Он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. В этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива, — указал Боярский.

Помимо технического соответствия, депутат акцентировал важность свободы выбора для каждого пользователя. По его мнению, люди должны самостоятельно определять, какой платформой им удобнее и безопаснее пользоваться в повседневной жизни.

Ранее Боярский сообщил, что в России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. По его словам, задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.

мессенджеры
Сергей Боярский
WhatsApp
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту вновь ввели ограничения
Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем
В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Громкие взрывы раздались на украинской территории
В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp
«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа
Автомобиль с гонщиком внутри загорелся во время GT World Europe
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Пушилин назвал две горячие точки в боях с ВСУ
В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель
Мариную с перцем — эти помидоры идут на ура к шашлыку
Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях
В Афганистане задержан известный российский этнограф
Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов
В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины
«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой
Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО
Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом
Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.