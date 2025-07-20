В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp Депутат Боярский: мессенджер MAX имеет все базовые функции WhatsApp

Российский мессенджер MAX достиг паритета по базовому функционалу с WhatsApp, став реальной альтернативой для пользователей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам парламентария, отечественная разработка уже реализовала все ключевые возможности популярного зарубежного сервиса. Это достижение, подчеркнул Боярский, гарантирует пользователям наличие полноценного конкурента на рынке. Депутат выразил уверенность, что потенциал MAX далеко не исчерпан и мессенджер продолжит активно развиваться, обретая множество новых функций.

Он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. В этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива, — указал Боярский.

Помимо технического соответствия, депутат акцентировал важность свободы выбора для каждого пользователя. По его мнению, люди должны самостоятельно определять, какой платформой им удобнее и безопаснее пользоваться в повседневной жизни.

Ранее Боярский сообщил, что в России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. По его словам, задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.