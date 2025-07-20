Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 18:57

В Госдуме раскрыли, грозит ли полный запрет на использование VPN

Депутат Боярский: власти не планируют вводить полный запрет VPN-сервисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, которые приводит «Дума ТВ», задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.

VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни, — отметил Боярский.

До этого Госдума на пленарном заседании утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до пяти тысяч рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов.

Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, что штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов спасут молодых людей от проблем. По его словам, с помощью принятой Госдумой поправки получится остановить молодежь от совершения преступлений, например поджогов релейных шкафов.

VPN
Госдума
депутаты
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбит 11-й летевший на Москву беспилотник
В Баку объяснили неучастие в заседании экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли стиль ведения войны Зеленским одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
В МВД раскрыли судьбу пытавшихся сжечь кошку детей
Экс-глава МИД Австрии взяла кота на богослужение
Мощный тропический шторм лишил россиян света и попал на видео
В конгрессе призвали допросить Харрис по делу о здоровье Байдена
Рианна поделилась фото с новорожденной дочерью
Российская компания ввела штраф за попытку пронести телефон на свои НПЗ
Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек
Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин
«Воздушный армагеддон» для ВСУ, тайны самоубийства Старовойта: что дальше
Пострадавшую от пинка мужчины россиянку хейтят в Сети
Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников
В Ингушетии квартира сгорела из-за самодельного удлинителя
Жители украинского села дали отпор военкомам
В Сети появились кадры из затопленного Воронежа
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.