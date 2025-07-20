В Госдуме раскрыли, грозит ли полный запрет на использование VPN Депутат Боярский: власти не планируют вводить полный запрет VPN-сервисов

В России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, которые приводит «Дума ТВ», задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.

VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни, — отметил Боярский.

До этого Госдума на пленарном заседании утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до пяти тысяч рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов.

Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, что штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов спасут молодых людей от проблем. По его словам, с помощью принятой Госдумой поправки получится остановить молодежь от совершения преступлений, например поджогов релейных шкафов.