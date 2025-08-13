Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 21:00

Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

В Росатоме заявили, что из-за усиления атак ВСУ на ЗАЭС погибли три человека

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Из-за возросшей интенсивности атак ВСУ на Запорожскую АЭС и близлежащие районы погибли три человека, сообщает Росатом в своем Telegram-канале. По данным госкорпорации, удары по ЗАЭС участились за последний месяц.

Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.

В Росатоме уточнили, что за последние три недели в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли трое местных жителей. Среди жертв числятся двое мужчин и пожилая женщина.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ. По ее словам, уже неделю подряд фиксируются атаки по промышленной зоне и близлежащим территориям. Яшина отметила, что столь частые обстрелы являются тревожным сигналом и представляют прямую угрозу для безопасности персонала и самой станции. Она добавила, что непрекращающиеся обстрелы создают сложную психологическую обстановку.

Росатом
обстрелы ЗАЭС
ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район
Овечкин символическим жестом открыл футбольный матч Кубка России
Запад предложил два места возможного саммита России, США и Украины
Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года
Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске
Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США
Минфин США сделал послабление для транзакций из России
Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана
Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в первом полугодии 2025 года
«Хватит»: европейский лидер призвал ЕС перестать демонизировать Путина
«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО
В Британии узнали, что США и РФ обсуждали тайную договоренность по Украине
Суд удовлетворил иск по делу о катастрофе с танкерами в Черном море
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков раскрыл число пострадавших при ударе дрона в Белгородской области
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.