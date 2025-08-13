Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС В Росатоме заявили, что из-за усиления атак ВСУ на ЗАЭС погибли три человека

Из-за возросшей интенсивности атак ВСУ на Запорожскую АЭС и близлежащие районы погибли три человека, сообщает Росатом в своем Telegram-канале. По данным госкорпорации, удары по ЗАЭС участились за последний месяц.

Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.

В Росатоме уточнили, что за последние три недели в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли трое местных жителей. Среди жертв числятся двое мужчин и пожилая женщина.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ. По ее словам, уже неделю подряд фиксируются атаки по промышленной зоне и близлежащим территориям. Яшина отметила, что столь частые обстрелы являются тревожным сигналом и представляют прямую угрозу для безопасности персонала и самой станции. Она добавила, что непрекращающиеся обстрелы создают сложную психологическую обстановку.