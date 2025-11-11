Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 14:09

ВСУ начали обстрел города-спутника Запорожской АЭС

ЗАЭС: ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара и атакуют дронами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ведут обстрел береговой линии города-спутника ЗАЭС Энергодара, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, последние сутки в небе над городом фиксируются дроны.

Обе линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС введены в строй после ремонта. Режим тишины закончился. Сейчас ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, обстрела самого города нет. Последние сутки над территорией города фиксируются дроны противника, — отметила Яшина.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что ВСУ планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции. По его словам, результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Россия может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции.

