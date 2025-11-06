Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:04

Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС

Сенатор Кастюкевич: Россия может ответить зеркально в случае диверсии на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия при необходимости может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции, передает ТАСС.

Мы сами в себя не стреляем. Угроза для Запорожской АЭС, как в случае и с Каховской ГЭС, в трагедии с плотиной также были попытки обвинить Россию, изначально исходила и исходит от украинских фашистов и их западных кураторов. Наша страна изначально делала все для стабилизации ситуации с атомным объектом и в настоящее время именно наши специалисты его контролируют, — отметил Кастюкевич.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что европейские страны — участницы НАТО рассматривают вариант с проведением Киевом диверсии на Запорожской АЭС, связанной с расплавлением активной зоны ядерных реакторов. По информации ведомства, Запад видит в этом возможность повлиять на негативный для него ход конфликта на Украине.

