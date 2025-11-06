Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:22

«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС

Аналитик Леонков: ВСУ хотят устроить техногенную катастрофу через атаку на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции, выразил мнение NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.

Украинские бойцы планируют сделать что-то наподобие Чернобыля, применив розу ветров, чтобы в результате удара поднялось радиоактивное облако. Сначала оно пойдет на запад Украины, а далее заденет Румынию, Венгрию и Словакию. ВСУ хотят сделать рукотворную техногенную катастрофу, а потом обвинить в произошедшем Россию, — заявил Леонков.

Аналитик добавил, что страны НАТО регулярно обвиняют Вооруженные силы РФ в обстрелах ЗАЭС. По его мнению, это связано с желанием Запада взять объект под свой контроль.

Обвинения [НАТО] в адрес России о том, что она обстреливает Запорожскую АЭС, звучали постоянно, но в начале это говорилось с умыслом того, чтобы Россия отдала ее западным странам. Сейчас, видимо, понимая, что Украина окончательно проигрывает и ЗАЭС не достанется Западу, страны НАТО решили ее уничтожить, — заключил Леонков.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Россия может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции.

Украина
Россия
ЗАЭС
диверсии
Александрина Гуловская
А. Гуловская
