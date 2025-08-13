В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду Депутат Кулиева обратится к Колокольцеву из-за избиения девочки в Новороссийске

Госдума обратится к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить воспитательницу детского сада в Новороссийске, которая избила трехлетнюю девочку, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева. Она подчеркнула, что подобные случаи не должны оставаться без последствий, а виновные обязаны понести заслуженное наказание.

Абсолютно недопустимая ситуация с жестоким обращением в отношении ребенка произошла в детском саду Новороссийска. Воспитательница ударила девочку по лицу и голове за то, что ребенок отказывался кушать. Такому поведению воспитателя, которому родители вверили детей, должна быть дана законная оценка. Насилие над детьми, особенно со стороны тех, кто обязан заботиться об их благополучии и безопасности, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, — сказала Кулиева.

Инцидент произошел в детском саду № 25 на улице Маркова. На кадрах сотрудница учреждения применяет к воспитаннице силу — несколько раз бьет девочку по голове и лицу. Кроме того, она не стеснялась использовать нецензурные выражения.