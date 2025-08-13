Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот

В Новороссийске разгорается скандал после публикации в сети видео из детского сада №25 на улице Маркова, пишет Telegram-канал «112». На кадрах, предположительно, запечатлена сотрудница учреждения, которая вместо уговоров применяет к воспитаннице силу — несколько раз бьет девочку по голове и лицу.

Малышка отказывалась есть, и воспитательница перешла к рукоприкладству. Несмотря на плач ребенка, женщина продолжала наносить удары, а потом унесла тарелки с нетронутой едой. Кроме того, работница учреждения не стеснялась использовать нецензурные выражения. По предварительной информации, воспитательницу уволили из детского сада.

Ранее в Чечне возбудили уголовное дело против преподавателя частного медресе в Гудермесе, которого подозревают в жестоком обращении с учениками. По версии следствия, с марта по май 2025 года мужчина регулярно избивал троих мальчиков пластиковой трубой, нанося удары по разным частям тела. Поводом для проверки стало появившееся в сети видео с избиением, после чего учебное заведение было немедленно закрыто.