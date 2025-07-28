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28 июля 2025 в 13:43

Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN

Роскомнадзор призвал доверять официальным данным из-за слухов о WhatsApp и VPN

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Россиянам следует доверять лишь официальной информации относительно функционирования мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов, сообщили в Роскомнадзоре после появления в Сети данных об их блокировке. По информации ТАСС, пользователям также следует знать, что решения об ограничениях принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся через официальные каналы коммуникации.

Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг информацию о блокировке или запрете WhatsApp на территории России. В частности, он отметил, что его слова о том, что мессенджеру пора готовиться к уходу с рынка РФ, исказили «ради бомбических заголовков». По словам депутата, под ограничения в будущем могут подпасть и другие сервисы, но решающим фактором станет соблюдение ими российского законодательства.

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