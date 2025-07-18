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18 июля 2025 в 19:10

Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова

Депутат Горелкин заявил, что не говорил о блокировке или запрете WhatsApp в РФ

Антон Горелкин Антон Горелкин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале, что не говорил непосредственно о блокировке или запрете мессенджера WhatsApp в России. Так он объяснил свои предыдущие слова о том, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

Анонимные авторы решили добавить перцу в мое скромное мнение о том, как вскоре может измениться рынок мессенджеров. <…> Притом что слов «блокировка» и «запрет» в моем посте не было. Но уж так устроено современное инфополе: не скажешь ты — скажут за тебя. А все ради бомбических заголовков, — написал Горелкин.

По его словам, он не исключает, что в будущем списке ПО из недружественных стран окажутся совсем другие коммуникационные сервисы, например корпоративные. В то же время парламентарий выразил уверенность, что главным критерием непопадания в него будет именно уважение к законодательству РФ.

Ранее Горелкин заявил, что WhatsApp стоит приготовиться к уходу с российского рынка. Он отметил, что с очень большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента.

Прежде глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.

Россия
Антон Горелкин
WhatsApp
мессенджеры
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