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18 июля 2025 в 12:07

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

Депутат Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мессенджеру WhatsApp стоит приготовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Государственной думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент данным приложением пользуются порядка 68% граждан РФ.

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента, — сказал Горелкин.

В то же время депутат добавил, что Telegram вряд ли попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, особенно если будет выполнять требования законодательства РФ. Однако юрисдикция мессенджера остается не до конца ясной, поскольку зарегистрирована компания на Британских Виргинских Островах, но главный офис основателя Павла Дурова находится «во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.

Россия
Антон Горелкин
WhatsApp
мессенджеры
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