29 января 2026 в 06:55

Мелания Трамп откровенно высказалась о танцах своего мужа

Мелания Трамп назвала танцы своего мужа не всегда уместными

Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп в эфире телеканал Fox News публично прокомментировала страсть своего мужа Дональда Трампа к танцам. По ее словам, некоторые его колоритные выходы были неуместными, что она лично ему и сообщила.

Супруга президента признала, что относится к его танцам неоднозначно. С одной стороны она видит, как они дарят людям «счастье и веселье». С другой — напомнила, как ранее уже говорила мужу, что подобное поведение выглядит «не по-президентски». Инцидент получил развитие после того, как сам республиканец заявил, что его жена якобы «ненавидит», когда он танцует. Мелания уточнила свою позицию, дав понять, что ее мнение зависит от конкретной ситуации.

В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала, — поделилась супруга главы Белого дома.

При этом первая леди отметила, что и сама танцевала на инаугурации президента под его любимый хит YMCA, однако ее манера исполнения отличается от супружеской. Для Трампа же танцы стали своеобразной визитной карточкой: он часто завершает ими публичные выступления, демонстрируя свои фирменные движения.

В последний раз Трамп исполнил свой танец во время визита в Японию. Он выступил перед американскими военными на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Морпехи восторженно приветствовали президента: они аплодировали президенту стоя, некоторые снимали танец на телефоны.

