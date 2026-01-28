Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:08

РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт

РКН потребовал у владельцев сайта «Шикимори» удаления всех ЛГБТ-материалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор потребовал у руководства ресурса «Шикимори» (Shikimori) удаления всех ЛГБТ-материалов (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), направленных на детскую аудиторию, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. «Шикимори» — русскоязычная онлайн-платформа, посвященная аниме, манге и японской поп-культуре. До этого регулятор заблокировал доступ к нему.

Ожидаем от ресурса удаления ЛГБТ-материалов, направленных в адрес детской аудитории, — указали в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России сайт MyAnimeList, который является одной из крупнейших баз данных и форумом об аниме и манге. Его аудитория в мире насчитывает почти 18 млн человек. Согласно единому реестру запрещенных в стране доменных имен, доступ к ресурсу был ограничен еще 22 октября.

Перед этим глава Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов выразил мнение, что пора ограничить доступ детей к мультфильмам в жанре аниме. Он подчеркнул, что необходимо создать специальный орган, который будет отслеживать такие материалы и блокировать их на платформах при выявлении нарушений.

